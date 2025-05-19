Kuzey Kıbrıs’ın seçkin otellerinden Merit Park Hotel, Türk müziğinin güçlü yorumcularından Şevval Sam’ı sahnesinde ağırladı. Sanatçının eşsiz sahne performansı ve yüksek enerjisi, konuklara müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserine “Daha Gidecek Çok Yolumuz Var” adlı parçasıyla start veren sevilen sanatçı, zarafetiyle göz kamaştıran sahne kostümü ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Konser alanını dolduran hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Sam, yakın zamanda hayatını kaybeden değerli sanatçı Volkan Konak’ı “Dido” şarkısıyla anarken duygusal anlar yaşadı ve göz yaşlarını tutamadı.

Repertuarında yer alan birbirinden özel eserlerle hem duygusal hem de hareketli anlara imza atan Şevval Sam, sahnede adeta müzikal bir şölen sundu.

Sahnedeki doğal enerjisi, izleyiciyle kurduğu sıcak bağ ve profesyonel duruşuyla tam not alan Şevval Sam, Merit Park Hotel misafirlerine uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı. Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan ünlü sanatçı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak İzmir Marşını izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan seslendirip geceyi coşkulu bir finalle noktaladı.