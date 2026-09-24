Arap dünyasının ünlü isimlerini misafirleriyle buluşturan Merit Royal Diamond Otel, “Lübnan Müziğinin Güneşi” Najwa Karam’ı sahnesinde ağırladı. Geçtiğimiz Cumartesi, Diamond’ın büyüleyici atmosferinde iki bine yakın hayranıyla buluşan Najwa Karam, hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti yaşattı.

Diamond sahnesine özel olarak tercih ettiği uzun pembe elbisesiyle göz kamaştıran Najwa Karam, güzelliği ve zarafetiyle büyük beğeni topladı. Sahneye hit şarkılarından “Ya Marhaba Ya Lal” ile giriş yapan ünlü sanatçı, etkileyici sesi ve enerjik sahne performansıyla kendine hayran bıraktı. Sevenleriyle Merit Royal Diamond çatısı altında buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Lübnanlı sanatçı, “Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam hep birlikte çok güzel ve keyifli anlar yaşayacağız” dedi.

Yeni şarkısı “Shta’tellak”ı da sahnede seslendiren Najwa Karam, romantik şarkılarıyla duygusal anlar yaşatırken, hareketli parçalarıyla da konuklarını doyasıya eğlendirdi. Yaklaşık iki saat boyunca muhteşem bir performansa imza atan ünlü sanatçı, yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.