Kosta Rika'daki Pococi Cezaevi’nde sıra dışı bir olay yaşandı.



6 Mayıs 2025 gecesi, cezaevi görevlileri vücuduna iki paket uyuşturucu bağlanmış bir kedi yakaladı.



Kediyi fark eden cezaevi çalışanları hayvanın üzerinde 235 gram esrar ile 67 gram sentetik uyuşturucu sarılı olduğunu gördü. Yakalanan uyuşturuculara el konuldu.



Sosyal medyada "narko kedi" olarak ünlenen hayvan, sağlık kontrolü için Ulusal Hayvan Sağlığı Servisi'ne teslim edildi.



KOSTA RİKA'NIN UYUŞTURUCU GEMİŞİ



Kosta Rika'da uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı önemli bir sorun olmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz yıl, Amerikan gazetesi The New York Times, 2023 yılında ülkenin 21 ton kokain ile uyuşturucu kaçakçılığı merkezi haline geldiğini öne süren bir makale yayınladı.



KEDİLER BİR SÜREDİR KULLANILIYOR



Bu arada, Costa Rica Star gazetesinin "Narkotik Kediler: Kosta Rika Hapishanelerindeki Evcil Hayvanlar" başlıklı son haberinde, mahkumların hayvanları uyuşturucu kuryesi olarak kullandığı, kedilerin çoğunlukla esrar, sigara, nakit para ve elle yazılmış mesajlarla serbestçe dolaştığı belirtildi.