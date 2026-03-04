Güzelyurt Belediyesi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde, 6 Mart Cuma günü Güzelyurt Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek panel, saat 10.00'da başlayacak.

Kıbrıs Türk halkbiliminin ilk yayınını yapan ve Türk Maarif Koleji’nin kurucularından olan Mahmut İslamoğlu 1 Mart'ta doğmuştu. İslamoğlu, 26 Ekim 2025'de 91 yaşında vefat etmişti.

Panel'de araştırmacı-yazar Eralp Adanır, araştırmacı-yazar Bülent Fevzioğlu ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı YDÜ öğretim üyesi Prof.Dr.Şevket Öznur yer alacak, oturumun başkanlığını ise Girne Eski Belediye Başkanı Nidai Güngördü yapacak.

Etkinlikte ayrıca, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, etkinliğe katılan öğrencilere Mahmut İslamoğlu'yla ilgili kitap takdim edecek.