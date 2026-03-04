Kıbrıs Türk halkbiliminin ilk yayınını yapan Türk Maarif Koleji’nin kurucusu Mahmut İslâmoğlu hocamızı 26 Ekim günü 91. yaşında kaybetmiştik. 1 Mart onun doğum günü ve bugün yaşasaydı 92. şaşına basacaktı. Eseriyle ve yetiştirdiği öğrencileriyle asla unutulmayacak olan hocayı anmak için 6 Mart Cuma günü saat 10.00’da Güzelyurt Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir panel düzenlenecek .

Etkinliğe ; Araştırmacı-yazar Eralp Adanır, araştırmacı-yazar Bülent Fevzioğlu ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı YDÜ öğretim üyesi Prof.Dr.Şevket Öznur katılacak.

Etkinliğin oturum başkanlığını, Girne Eski Belediye Başkanı Nidai Güngördü yapacak. Güzelyurt Belediyesi ev sahipliğiyle yapılacak olan etkinlik Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği işbirliğiyle gerçekleşecek. Etkinliğe katılan okullara Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Mahmut İslamoğlu hocayla ilgili kitaplardan takdim edecek. Panele tüm halkımız davetlidir.