MEMUR-SEN Genel Sekreteri Mehmet Mutlu tarafından yapılan açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis hizmet binalarında ulusal çıkarlar doğrultusunda önemli kararların alınacağına inanç belirterek, “Egemen varlığımızın simgesi olan yeni Meclis binamızda, dün ilk toplantı gerçekleştirildi. Özelde çalışanlar, genelde ise tüm halkımızın, yasama yönünde beklentileri büyüktür.” dedi.

Enflasyonun düşürülmesi, haksız fiyat artışlarının kontrol ve denetimi ile alım gücünün korunması yönünde, Meclis'ten beklentilerinin olduğunu söyleyen Mutlu, halkın refah düzeyinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Mutlu, “İç ve dış gelişme ve etkenlerden dolayı KKTC Devleti'ni yönetenlerin ve halkımızın, kısır çekişmeler ve siyasi çıkar hesaplarıyla, zaman kaybetme lüksü yoktur.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, “KKTC Devleti’nin egemen varlığı ile, uluslararası siyasi eşit statüsünü kararlılıkla savunduğu” için kutlayan Mutlu, Meclis'i, kamuya güveni artıracak, bürokratik engelleri ortadan kaldıracak ve halkın geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak düzenlemeler için göreve çağırdı.