Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin doğusundaki büyük belediyelerden biri olan Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi yaz hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Belediyenin yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte haşerelerle mücadele kapsamında sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirilirken, bununla birlikte yaklaşan Kurban Bayramı ve turizm sezonu dolayısıyla, köylerde ve özellikle Bafra Turizm Bölgesi’nde çevre temizlik çalışmalarına da hız verdiği belirtildi.

Mehmetçik- Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’nun ‘Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek için çalışıyoruz’ temasıyla belediye ekiplerinin hem halk sağlığını korumak hem de bölgeyi ziyaret edecek misafirleri en iyi şekilde karşılamak için sahada oldukları bildirildi.

Yaz aylarının en çok ziyaret edilen turistik bölgelerinden biri olan Bafra bölgesinin temiz çehresiyle gelecek olan misafirlere iyi izlenim bırakması için bu bölgeye özel ilgi gösteren belediye ekipleri hem ot temizliği, hem haşereyle mücadele konusunda önceliği bu bölgeye verdikleri bildirildi.