Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan Futbol Akademisi, Mehmetçik çim sahasında gerçekleştirilen ilk antrenmanla faaliyetlerine başladı.

2013–2018 doğumlu çocuklara yönelik olarak planlanan bu önemli sosyal proje kapsamında, ilk etapta toplam 65 çocuk akademiye dahil oldu.

Haftada iki gün düzenli olarak gerçekleştirilecek antrenmanlar, alanında deneyimli profesyonel lisanslı antrenör eşliğinde yürütülmekte.

Çocukların fiziksel gelişimini desteklemenin yanı sıra, takım çalışması, disiplin, özgüven ve spor ahlakı kazandırmayı da amaçlayan bu akademi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonunun somut bir yansıması olduğu belirtildi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bölgemizde ilk kez hayata geçirdiğimiz bu futbol akademisi ile yalnızca spor değil, aynı zamanda bir yaşam biçimini çocuklarımıza sunuyoruz. Ailelerimizin ve gençlerimizin gösterdiği bu yoğun ilgi ve sahiplenme, ne kadar doğru bir adım attığımızı ortaya koymuştur. Belediyemiz, gençlerimizi sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırma hedefiyle spora yatırımlarını sürdürecektir.”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, bölge gençliğine yönelik çalışmalarla hem fiziksel hem de sosyal gelişimi destekleyen sürdürülebilir projelere öncülük etmeye devam edecek