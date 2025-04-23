KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, 20 Nisan 2025 tarihinde Beyarmudu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Şampiyonada, +40 yaş Master Atletik Fizik kategorisinde sahneye çıkan Mehmet Kan, sergilediği etkileyici performansla birincilik kürsüsüne çıktı. Disiplini, azmi ve fiziğiyle dikkat çeken Kan, bu önemli başarısıyla KKTC spor camiasında adından bir kez daha söz ettirdi.