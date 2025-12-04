Girne Belediyesi katkılarıyla, Akdeniz Spor Birliği ve Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı iş birliğinde” 1. Cengo Streetball Turnuvası” Girne’de düzenleniyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 8, 10, 12 ve 14 yaş altı gruplarının katılımına açık olacak turnuva, 14 Aralık Pazar günü saat 10.00’da Girne’nin Püsküllü bölgesinde yer alan Cengo Park’ta gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, çocuklar ve gençler için çeşitli sürpriz etkinlikler ve hediyelerin de yer alacağı belirtildi. Turnuvaya katılmak isteyenlerin, +90 548 886 14 08 numaralı telefondan kayıt ve bilgi alabileceği kaydedildi.