Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, dün ve bugün Meclis’te yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Arıklı’nnı açıklaması şöyle:

Mecliste bir ilk yaşandı…

Dün (Önceki gün) meclisin yasama günüydü. Muhalefet normal olarak;” Nisabı bulun ve Meclisi açın” dedi her zamanki gibi. Birkaç UBP milletvekilinin yarattığı sıkıntı dolayısıyla Hükümet nisabı sağlamakta zorlandı…

Bugünse (dün) meclisin denetleme günüydü. Denetleme günlerinde muhalefet nisap sorunu çıkarmaz, konsensüsle meclis açılırdı. Denetleme gününde muhalefet milletvekilleri gündem dışı söz alır ve iktidarı eleştirirlerdi. İlgili bakanlar da muhalefetin eleştirilerine yanıt verirdi.

Bugünse (dün) meclis tarihinde bir ilk yaşandı. Denetleme gününde muhalefet￼ bugün (dün) için tam 17 gündem dışı konuşma almıştı. Sonrasında hepimizi şaşırtan bir gelişme oldu. CTP grup toplantısında karar doğrultusunda bugün (dün) mecliste nisaba destek vermeyeceği mesajını iletti bize. 4 Milletvekili yurt dışındaydı. Bunu biliyorlardı. Şimdiye kadar denetleme gününde muhalefetin meclis nisabına destek vermediği görülmüş şey değildi.

Bugün (dün) bunu da yaşamış olduk.

Açıkçası muhalefetin bugün (dün) meclis bileşimini yaptırmamakla eline ne geçti bilmiyorum. Bu durumda Pazartesi gününe kadar meclis toplanmayacak. Pazartesi günü ise yasama ve denetleme günleri birleştirilecek.

Böylece CTP’nin sayesinde bir ilk yaşamış olduk…