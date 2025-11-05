Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Sunat Atun, hükümetin Meclis’te nisap krizi olmadığını ancak ana muhalefet CTP’nin, Meclis üzerinden devleti kaosa sokmak istediğini söyledi.

Atun, Meclis’te önceki gün grup toplantısında tüm milletvekillerinin görüşlerini ortaya koyduğunu, dün de saat 16.00’ya kadar hükümet olarak Meclis’te olduklarını ancak CTP’nin buna rağmen yaptığı açıklamayı yakıştıramadığını kaydetti.

“Bugün (dün) CTP kaosa oynadı, Meclisi kaosa sokarak, UBP kaosta gibi göstermeye çalıştı” diyen Atun, ancak burada fevri bir hareket olduğunu söyledi.

Dün CTP’nin açıklamasıyla oyun içinde olunduğunu gördüklerini ifade eden Atun, Pazartesi günlerinin yasama günü olduğunu ve hükümetin nisap oluşturup meclisi açtığını kaydetti.

Salı günlerinin de denetim günü olduğunu ve bu günlerde de muhalefet milletvekillerinin konuşma yaptığını, sözlü yazılı sorular verdiğini, hükümet tarafından da yanıt verildiğini anlattı.

Atun, yani Salı günlerinin muhalefet ile birlikte hükümetin günü olduğunu işaret ederek, “50 yıldır bu teamül sürüyor” dedi.

Bu konuda UBP ile CTP arasında gerekli istişarelerin yapıldığını ama “grup kararı” gerekçesiyle nisap sağlanamadığını ifade eden Atun, “Bugün (Dün) hükümet üyelerinin bazılarının görevli olarak yurtdışında olduğunu bildiklerinden ‘baskın basanındır’ diyerek, bizimle istişare etmeden ‘nisapsız hükümet’ demek için böyle bir adım atıldı” diye konuştu.

Ana muhalefet ile birlikte hükümet olarak gündemi oluşturduklarını, bazı yasaları gündeme aldıklarını anlatan Atun, UBP olarak muhalefetin bir çok taleplerine değer verdiklerini önem verdiklerini anlattı.

Atun, “Bugün (dün) CTP kaosa oynadı ve meclisi kaosa sokarak UBP kaosta gibi göstermeye çalıştı ama burada fevri hareket var. Sayın Tufan Erhürman’ın aldığı oy oranına faklı anlamlar yüklediler. Evet CTP adayı olduğu için başarılı bir seçim oldu, yüksek oy oranı gurur verici ama meclisi bu şekilde kilitlemeye, kaosa itmeye hakkınız yok. Bu devleti meclis üzerinden kaosa sokamazsınız. Bu meclisin çalışmaya, ülkeyi ileriye taşımaya ihtiyacı var. Kısa günün karı için bunu yapamazsınız. Tufan bey sonrası CTP başsız kaldı ve bu olay, savrulmanın en net göstergesidir. CTP açıklamasındaki gibi bir durum söz konusu değildir, bunu kendilerine yakıştıramadım. UBP Meclis’te bu vakte kadar bir bütün içinde bekledi” ifadelerini kullandı.