Yusuf Karayusufoğlu

Türkiye'nin en prestijli master turnuvalarından birisi olan Uluslararası Adana Turnuvası haftasonu yapılıyor. Turnuvaya çok sayıda yabancı masa tenisci yanında KKTC ve TC'den de yaklaşık 350 civarı sporcu katılacak. KKTC'den Fadıl Olguner,Dinç Türerey,İbrahim Pekdoğan,Değer Baysal,Gökçer Mengü,Zekai Soyadlı,Mustafa Oymacı ve Süha Türköz katılıyorlar. Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak Turnuvada folklor gösterileri ve bando konseri de verilirken turnuva Mayıs ayında yapılacak ITTF(Uluslararası Masa tenisi Federasyonu)Başkanlık seçimlerinde Lefkoşa Masterleri şimdiki Başkan Petra Sörling'i destekleme kararı aldboyunca katılımcılara Adana kebabı kahve çay su cezerye ve şalgam ikramlarında bulunulacak.

Lefkoşa Masterler Derneği Başkanı Fadıl Olguner ilk kez böyle kalabalık bir ekip ile katıldığımız bu turnuvada iyi dereceler almak için mücadele edeceklerini söyledi.