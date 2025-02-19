Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Badminton Milli Takımı U17 ve U19 seçmelerine NEU Sports Academy sporcuları damga vurdu. İki yaş grubunda düzenlenen turnuvada toplam 10 kategorinin 8’inde şampiyonluğu elde eden NEU Sports Academy sporcuları, 8 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak turnuvalara damga vurdu.

Bu başarıyla, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren NEU Sports Academy, U17 ve U19 badminton milli takımlarına 9 sporcu ile en fazla sporcu kazandıran kulüp oldu. 17 yaş kategorisinde 5 farklı dalda düzenlenen yarışmalarda 4 şampiyonluk elde edildi. Tek erkeklerde İlhan Ercan, tek kızlarda Gökçe Mansuroğlu zirveye ulaşırken, çift kızlarda Azra Kayıkoğlu ve Meyra Baştaş birincilik kazandı. Karışık çiftlerde ise İlhan Ercan ve Gökçe Mansuroğlu şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

U19 kategorisinde de başarı devam etti. U19 badminton milli takımına seçilen sporcuların 5’i Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren NEU Sports Academy’den seçildi. Ayrıca 19 yaş kategorisinde tek erkeklerde İlhan Ercan, çift kızlarda Gökçe Mansuroğlu ve Meyra Baştaş, çift erkeklerde Marko Lesinger ve İlhan Ercan, karışık çiftlerde ise Marko Lesinger ve partneri Tamara Hürdeniz birinciliği elde etti.

ATAMTÜRK: “SPORCULARIMIZIN ULUSLARARASI ARENADA BAŞARI YAKALAYACAK SEVİYEYE ULAŞMALARI EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ.”

NEU Sports Academy sporcularının badmintonda elde ettiği büyük başarılarla gurur duyduklarını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, sporcuların, antrenörlerin ve teknik ekibin özverili çalışmalarını kutlayarak “Bu büyük zaferde emeği geçen tüm antrenörlerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gösterdikleri azim ve disiplinle büyük bir başarıya imza attılar” dedi.

Sporda disiplinli çalışmanın, kararlılığın ve takım ruhunun önemine vurgu yapan Doç. Dr. Atamtürk, “Akademi olarak faaliyet gösterdiğimiz dokuz branşta, sadece yerel başarılarla yetinmiyoruz. Sporcularımızın uluslararası arenada başarı yakalayacak seviyeye ulaşmaları en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda; genç yetenekleri keşfedip en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.