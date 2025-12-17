Haravgi gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Fransa’da yayımlanan “Le Figaro” gazetesine yaptığı açıklamalara yer verdi.

Fransa’ya kısa bir süre önce gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında “Le Figaro” gazetesine demeç veren Hristodulidis, NATO’ya katılım konusunun Güney Kıbrıs için doğal bir gelişme olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya verdiği desteği de yineleyen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın yeni yılla birlikte devralacağı AB dönem başkanlığının önceliklerini ortaya koydu ve görüşmeleri yönünde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a davette bulundu.

AB’nin Orta Doğu yaklaşımına da değinen Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında, Mısır, Ürdün, Lübnan, İsrail, Cezayir ve Fas gibi ülkelerin liderleri ile gayriresmî bir görüşme organize etmeyi planladığını ifade etti.