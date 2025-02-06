36 yaşındaki Brezilyalı sol bek Marcelo, yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Marcelo, futbolcu bıraktığını bildirdi.

REAL MADRID'DE 15.5 YIL GEÇİRDİ

Futbola Fluminense altyapısında başlayan Marcelo, 2006-07 sezonunun ara transfer döneminde 6.5 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

İspanyol devinde birçok başarı yakalayan Marcelo, 2022-23 sezonu başında Olympiakos'un yolunu tutmuştu.

Yunanistan'ta yarım sezon geçiren Marcelo, 2023 Şubat'ında Fluminense'ye geri dönmüş ve 1.5 sene daha yuvada top koşturduktan sonra 3 Kasım 2024'te takımdan ayrılmıştı.

MARCELO, REAL MADRID'DE 25 KUPA KAZANDI

Marcelo, Real Madrid'de geçirdiği 15.5 senede 5 Şampiyonlar Ligi, 6 LaLiga, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa zaferi elde etmişti.

Brezilyalı sol bek Fluminense ile de 1 Libertadores ve 1 Sudamericana kupası kazanmıştı.