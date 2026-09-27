UEFA Uluslar A Ligi'nde İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. 2026 Dünya Kupası'nı müzesine götüren şampiyon İspanya, EURO 2024 finalinde mağlup ettiği İngiltere'yi Wembley'de 3-2 mağlup etti. İspanya, grubun 2. maçında 29 Eylül Salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak. İngiltere ise Çekya'ya konuk olacak.

KANE PENALTI KAÇIRDI

İngiltere 0-1 geriye düştüğü maçta 2-1 öndeyken gol makinesi Harry Kane şanssız bir an yaşadı. Penaltıyla skoru 3-1'e getirip maçı koparma şansı yakalayan İngilizler'in hayali, penaltıyı kullanan Kane'in topu üst direğe nişanlaması sonucu suya düştü.

İspanya Teknik Direktörü De La Fuente'nin 55'te oyuna aldığı Alex Baena (1 gol, 1 asist) ve Mikel Oyarzabal (galibiyet golü) son sözü söyledi.