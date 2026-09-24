Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında bugün oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda Saat 21.45'te başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

Geride kalan 6 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Üçü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 6 maçta Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı.

SON MAÇ 2019'DA

İki ülke milli takımları son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te karşılaştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fransa, 76. dakikada Olivier Grioud'un golüyle öne geçti, Türkiye'nin beraberlik golü 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.

Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor
Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor
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İLK MAÇ 1996'DA

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.