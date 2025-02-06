Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaştı.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 12. dakikada Vusal'ın attığı golle öne geçti. Galatasaray 9 dakika sonra Morata ile karşılık verdi. Eyüp Aydın ise ilk yarı bitmeden skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıda Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu ağları havalandırdı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 4 yaptı ve tur umutlarını son maça taşıdı. Boluspor ise puanla tanışamadı.