Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaştı.

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Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 12. dakikada Vusal'ın attığı golle öne geçti. Galatasaray 9 dakika sonra Morata ile karşılık verdi. Eyüp Aydın ise ilk yarı bitmeden skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıda Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu ağları havalandırdı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 4 yaptı ve tur umutlarını son maça taşıdı. Boluspor ise puanla tanışamadı.