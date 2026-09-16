Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesi Leandro Trossard'dan kötü haber geldi.

Vincenzo Italiano, Leandro Trossard'ın ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacağını açıkladı.

DUSAN VLAHOVİC, FORMASINA KAVUŞACAK

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, bir maç aranın ardından formasına kavuşacak.

Fenerbahçe derbisinde "hakareti" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Vlahovic, 1 maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı.

Olimpik Marsilya karşısında yeniden siyah-beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak.

Dusan Vlahovic, bu sezon 5 maçta 4 gole imza attı.

ÜÇ TURU BAŞARIYLA GEÇTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç tur geçerek ulaştı.

Organizasyona 2. eleme turundan başlayan siyah-beyazlı ekip, Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura adını yazdırdı.

Sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u 1-0'lık sonuçlarla eleyen Beşiktaş, son bir adım için play-off'ta Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaştı.

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlı futbol takımı, rövanşta 1-0 kaybetse de lig aşamasına kalmayı başardı.

Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Olimpik Marsilya ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer aldı.