Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları 4 maçın kadrosunu açıkladı. Klopp, Beşiktaş'tan kaleci Alexander Nübel'i kadroya dahil ederken ve Galatasaray'dan Leroy Sane'yi ise kadroya almadı.

Tecrübeli çalıştırıcı kadroya tam 45 oyuncu davet etti. Bunlar arasında Beşiktaş forması giyen kaleci Alexander Nübel kadroya davet edilirken Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'yi ise çağırmadı.

İlk grupta yer alan oyuncular Hollanda ve Yunanistan maçlarında oynayacak.

Tecrübeli çalıştırıcı kadroya tam 45 oyuncu davet etti. Bunlar arasında Beşiktaş forması giyen kaleci Alexander Nübel kadroya davet edilirken Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'yi ise çağırmadı.

İlk grupta yer alan oyuncular Hollanda ve Yunanistan maçlarında oynayacak.