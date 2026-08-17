Kıbrıs Rum yönetimi başkanı Nikos Christodulides, Maraş’ın Rumlara 'iade' edilmesi çağrısı yaptı ve bunun ‘’Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalarda katalizör etkisi yaratabileceğini’’ söyledi.

Kıbrıs’ta ‘yeniden birleşme için hedeflerinin devam ettiğini’ ifade eden Christodulides şöyle konuştu:

Bugün, kapalı Mağusa şehrinin yasal sakinlerine iadesi, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına ve uluslararası meşruiyete uyumun ötesinde, Genel Sekreter’in çabalarında katalizör olarak işlev görecek ve karşılıklı yarar sağlayan bir durumun yaratılması için gerçek bir perspektif getirecek bir eylem olacaktır.

“Kabul edilemez statüko, vatanımızın ve halkımızın geleceği olamaz” diyen Christodulides, “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı olarak, bu kritik saatlerde herkesi birlik ve ulusal dayanışmaya çağırıyorum’’ dedi