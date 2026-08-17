'Sözde' Maraş Belediye Başkanı Simos İoannu, Maraş’ın Rumlara iade edilmesi halinde Kıbrıs konusunda çığ gibi bir gelişme yaşanabileceğini ileri sürerek, “Çözümün anahtarı Maraş’tır. Maraş’a geri dönebileceğimize inanıyorum” dedi.

Maraş’ın bir fırsat olduğunu vurgulayan İoannu, “Maraş, turizm potansiyeli ve limanıyla sadece yan yana değil, Rumlar ve Türkler olarak birlikte barış içinde yaşayabileceğimizi kanıtlayabilir” ifadelerini kullandı.

Maraş’ın Kıbrıs’taki Güven Yaratıcı Önlemler kapsamına alınmasını isteyen İoannu, “Kıbrıs Türkleri Kıbrıs Türkü olarak, biz de Kıbrıs Rumu olarak varlığımızı sürdürmeliyiz. Kimsenin geleneklerinden, göreneklerinden ve kimliğinden vazgeçmesine gerek yok” şeklinde konuştu.

Simos İoannu, Belediye Meclisi’nin ''Maraş’ın iadesi için aldığı kararı'' da Birleşmiş Milletler’e (UNFICYP) teslim etti.