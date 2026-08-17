Kıbrıs Rum yönetiminde, İsrail’in elde ettiği siyasi ve ekonomik nüfuz nedeniyle endişe yaşanıyor.

Sefa Karahasan'ın haberine göre Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulides, yakın çalışma arkadaşlarıyla bu konuyu ele aldı, İsrail'in 'diplomatik olarak' engellenmesi üzerinde duruldu.

Christodulides, İsrail’in Rumlara yönelik tutumunun doğru olmadığını ifade etti. Christodulides’in “İsrail bizi sevmiyor. Kullanıyor” şeklinde konuştuğu belirtildi.

Ulusal Konsey’de de İsrail’in Güney Kıbrıs’ın başına ''büyük belalar açabileceği'' konusu görüşüldü. AKEL başta olmak üzere Rum siyasilerin de “İsrail’e yönelik önlemler alınması gerektiği” uyarısında bulunduğu bildirildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmek istediği, ancak tepkilerden çekinen Cristodulides’in bu ziyarete izin vermediği ifade edildi.

Rum liderliğinin kontrolündeki medyada da son günlerde İsrail’e yönelik eleştiri haberleri ve açıklamaları arttı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de bölgesel gelişmeler vurgusuda, Rumlara ‘İsrail’ uyarısı yaptığı kaydedildi.

Üst düzey bir BM yetkilisi, ''Guterres, İran’a, Orta Doğu’ya, Gazze’ye, genel olarak bölgeye atıfta bulunuyor; bölge giderek daha karmaşık hale geliyor'' dedi.