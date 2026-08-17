Kıbrıs Rum yönetiminden ‘Maraş’a geri döneceğiz’, ‘Maraş, Rumlara verilmeli’ yönündeki açıklamalar giderek çoğaldı.

Rum Başkan Nikos Christodulides’in, Kıbrıs sorunun çözümünde sürecin hızlanması için Maraş’ın Rumlara verilmesini istemesinin ardından Meclis Başkanı Annita Demetriou da ''Maraş bizi çağırıyor'' açıklaması yaptı.

14 Ağustos 1974’te Maraş’ın bir hayalet şehre dönüştüğünü söyleyen Demetriou, ‘’52 yıl sonra ruhumuz, altın renkli kumsalına orada çakılı. Mağusa bizi çağırıyor’’ dedi.

‘’Kıbrıs’ta Türkiye’den kurtulmak için mücadeleyi bırakmayacaklarını’’ söyleyen Rum Meclis Başkanı şöyle devam etti:

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, işgal askerlerinin olmadığı, çağdışı garantilerin ve müdahale haklarının olmadığı bir Kıbrıs için mücadele etmeyi bırakmayacağız.

Yarım bir vatanla uzlaşmıyoruz ve haklı olanı talep etmeyi bırakmayacağız. Kutsanmış dönüş günümüze kadar.