Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Serdar Gürpınar, Arif Malek

U. Maraş: Valentin Mandabura, Serkan, Ahmet Alçıkaya, Osman(Ender), Ahmet Hellaç, Ege(Mehmet), Muzaffer, Oğuz, Ali, Emre, Yunus.

N.Dipkarpaz: İbrahim, Barış, Erencan(Haktan), Berkan, Hasan Emre, Rojhat(Erdem), İzzet(Volkan), Berk(Menduh), Metehan, Devrim, Baran.

Goller: Dk.45+2 Emre, Dk. 90 Yunus, Dk. 90+2 Berkan(K.K) (Maraş), Dk. 51 Devrim, Dk. 58 Hasan Emre(Dipkarpaz)

Aksa 1. Lig play-out 1. Maçlarından olan U. Maraş ile N. Dipkarpaz arasındaki mücadele Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynandı.

Şakir Azizoğlu’nun yönettiği karşılaşmanın ilk devresi pozisyonsuz ve düşük tempoda geçerken ilk devrenin uzatma anlarında Maraş 1 – 0 öne geçti.

Dk. 45+2 Maraş atağında sağ kanatta topla buluşan Ali Recaioğlu’nun ortasında Emre arka direkte topa vurarak golü attı ve ilk devrenin skoru belirlendi. 1 – 0

Dk.51 Dipkarpaz atağında Hasan Emre’nin kaldırdığı topa arka direkte Devrim güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.1-1

Dk. 58 Dipkarpaz atağında sağ kanatta topla buluşan İzzet’in ortasında Baran’ın kafayla geriye bıraktığı topa Hasan Emre güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

Dk. 90 Maraş atağında Emre’nin pasıyla defans arkasında topla buluşan Yunus kalecinin altından topu ağlara gönderdi. 2-2

Dk. 90+2 Maraş atağında orta alanda topla buluşan Yunus’un uzun pasında kaleci ile defansın anlaşmazlığında 3 numaranın müdahalesi ile top kendi kalesine gitti ve skor 3-2 oldu.