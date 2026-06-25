Süper Lig kulüplerinden Esentepe Kurtuluş Spor ve Kültür Kulübü’nün olağan mali genel kurul toplantısı dün akşam gerçekleştirildi. İbrahim Beyazbayram başkanlığındaki yönetim kurulunun mali ve faaliyet raporlarının onaylandığı olağan mali genel kurul toplantısı sonrasında Esentepe Kurtuluş Spor ve Kültür Kulübü’nün olağan mali genel kurul toplantısı ile ilgili şu açıklama yapıldı: “Kulübümüzün Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, üyelerimizin katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantımızda kulübümüzün mali ve faaliyet süreçleri değerlendirilmiş, önümüzdeki dönem için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Genel kurulumuza katılım sağlayan, fikirleri, önerileri ve yapıcı eleştirileriyle kulübümüze katkı sunan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi iletiriz. Ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla kulübümüzü daha ileriye taşımak adına gösterilen ilgi ve destek bizler için büyük önem taşımaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”