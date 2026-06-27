Cihangir Spor Kulübü'nün 33. Olağan Genel Kurulu, kulüp üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Aytaç Karavezirler, üyelerin oy birliğiyle kulübün yeni başkanı seçildi.

Böylece altı yıldır başkanlık görevini yürüten Hüseyin Karavezirler'in görev süresi sona ererken, Cihangir Spor Kulübü yeni yönetimiyle yeni bir döneme resmen başladı.

Aytaç Karavezirler: "Birliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz"

Başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkan Aytaç Karavezirler, kendisine duyulan güven için üyelere teşekkür ederek Cihangir'in değerlerine sahip çıkarak çalışacaklarını söyledi.

Karavezirler konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzün değerlerini, birlik ve beraberliğini koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki sezon Süper Kupa'yı kazanarak lige güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu başarıyı da kulübümüz için büyük emekler veren eski başkanımız Hüseyin Karavezirler'e armağan etmek isteriz."

Yeni yönetim olarak sportif başarıların yanında kulübün kurumsal gelişimini de sürdüreceklerini belirten Karavezirler, Cihangir'i daha güçlü yarınlara taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

Hüseyin Karavezirler: "Bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir onurdu"

Görev süresinin sona ermesiyle başkanlık görevini devreden Hüseyin Karavezirler ise altı yıllık görev dönemini değerlendirerek duygusal bir konuşma yaptı.

Karavezirler, görev yaptığı süre boyunca kulübün gelişimi için büyük emek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Altı yıl boyunca Cihangirimiz için elimizden gelenin fazlasını ortaya koyduk. Kulübümüzü kurumsallaştırdık, tesisleşme adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Gönül isterdi ki bu şanlı camiaya bir Süper Lig şampiyonluğu da kazandıralım ancak bunu başaramadık. Benim camiamdan en büyük isteğim, kulübümüzün etrafında kenetlenmeleri ve hangi şartta olursa olsun Cihangir'e destek vermeye devam etmeleridir."

Eski yöneticilerine, futbolculara, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür eden Hüseyin Karavezirler, yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Ali Karavezirler: "Cihangir'in başarılarını daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz"

Genel kurulda konuşan Cihangir Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de yeni yönetime başarılar diledi.

Ali Karavezirler, belediye olarak spora ve bölgedeki tüm kulüplere destek vermeye devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cihangir'e verdiğimiz destek, beldemizde bulunan tüm kulüplere sağladığımız destek anlayışıyla aynı şekilde devam edecektir. Cihangir, Süper Lig'de bugüne kadar hiç küme düşmeyen tek kulüplerden biri olmayı başarmıştır. Yeni başkanımız Aytaç Karavezirler ve yönetiminin bu başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz. Kendilerine olan desteğimiz tamdır."

Cihangir yeni sezona yeni yönetimle hazırlanıyor

Olağan Genel Kurulun ardından Cihangir Spor Kulübü'nde yeni yönetim resmen görevine başladı. Aytaç Karavezirler başkanlığındaki yönetim, hem sportif başarıları artırmayı hem de kulübün kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi hedeflerken, Cihangir camiası yeni döneme birlik ve beraberlik mesajlarıyla adım attı.