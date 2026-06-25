Başkentin köklü spor kulüplerinden Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde uzun yıllardır başkanlık görevini yürüten Mehmet Tatar, görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Tatar, kulübün içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çekerek, Çetinkaya’nın yeterli desteği göremediğini ve sponsor bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Mevcut koşullar altında başkanlık görevini sürdürmeme kararı aldığını belirten Tatar, kararını gelecek hafta yapılacak mali genel kurulda divana resmen sunacağını söyledi.

Açıklamasında kulüp camiasına da seslenen Tatar, Çetinkaya’nın geleceği için tüm camia üyelerinin kulübe sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Tatar’ın ayrılık kararının ardından kulübün yönetim sürecinin nasıl şekilleneceği ve başkanlık görevi için kimlerin aday olacağı merak konusu oldu