Karşıyaka Spor Kulübü, sosyal tesisleşme çalışmaları kapsamında önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Kulübe Başkan Umut Düzdaban döneminde kazandırılan Restaurant & Bar projesi, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından bu sezon “Amaris Beach Restaurant” adıyla hizmet vermeye başladı.

Modern konsepti ve yenilenen yüzüyle faaliyetlerine başlayan tesisin, hem Karşıyaka camiasına hem de bölge halkına hizmet vereceği belirtildi. Kulüp yetkilileri, yeni işletmenin sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Karşıyaka Spor Kulübü camiası, yenilenen tesisin kulübe ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ederken, Amaris Beach Restaurant’ın kulübün sosyal ve ekonomik yapısına katkı sağlaması bekleniyor.