Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de kalan 3 maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı'nın 66, Alvaro Morata'nın ise 84. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Haftaya 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle giren Galatasaray, Trabzon deplasmanından 3 puanla dönerek galibiyet sayısını 27'ye çıkardı. Puanını 86'ya taşıyan "Cimbom" ligde son 3 hafta öncesinde en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı da korudu.

Ligin kalan bölümünde Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir (E) ile karşılaşacak Galatasaray, 1 puan alması halinde Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

İkili averaj Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışına girdiği Fenerbahçe karşısında ikili averajı elinde bulunduruyor.

Galatasaray, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-1 yendiği rakibiyle ikinci yarıda RAMS Park'ta 0-0 berabere kaldı. İkili averajı eline geçiren "Cimbom" sezon sonunda olası puan eşitliğinde ligi rakibinin önünde bitirecek.

Beşinci yıldızı takan ilk takım olacak

Galatasaray, ligde kalan 3 maçta 1 puan alması durumunda 5. yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.

Trabzon'daki son 6 maçta yenilmedi

Galatasaray, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 6 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 deplasman maçında üçer galibiyet ve beraberlik elde etti.

Son 5 maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 5 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 5 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti.

İki takım 4 gün sonra kupada karşı karşıya gelecek

İki takım, 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'deki randevuyu kazanan Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası final maçına çıkacak. Ligde şampiyonluğa çok yaklaşan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep'teki final maçında Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu çifte zaferle kapatmayı hedefliyor.

Son 7 maçını kazandı

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Abdülkerim Bardakcı 5 gole ulaştı

Galatasaray'ın milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, resmi maçlardaki 5. golünü attı.

Trabzonspor karşısında 66. dakikada attığı kafa golüyle perdeyi açan Abdülkerim, Süper Lig'deki 31. maçında 3. kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer golü bulunan milli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 5. kez fileleri havalandırdı.

Morata 6. golünü attı

Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol yıldızı Alvaro Morata, resmi maçlarda 6. kez gol sevinci yaşadı.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Morata, 13. resmi maçına çıktı. Trabzonspor maçında 84. dakikada attığı şık golle farkı 2'ye çıkaran Morata, Süper Lig'de 5. kez ağları sarstı. Yıldız santrfor, Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol atma başarısı sergiledi.