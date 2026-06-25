Öğretmenler arasındaki dayanışmayı artırma amacıyla düzenlenen Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) – ÖYAK Halı Saha Turnuvası tamamlandı. Alper Aligüllü ve ekibinin yönetiminde Atatürk Öğretmen Akademisi Halı Sahasında oynanan 3.lük maçında Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) ile Dr Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi (DFKEML) – Mağusa Türk Maarif Koleji (MTMK) takımları karşılaştı. Maçı 6 – 2 kazanan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, turnuvanın 3.sü oldu. Final maçında ise Lapta Yavuzla Lisesi (LYL) – Demokrasi Ortaokulu (LYL/DO) ile 19 Mayıs Türk Maarif Koleji (19MTMK) Anafartalar Lisesi takımları karşılaştı. Maçı 4 – 2 kazanan Lapta Yavuzla Lisesi (LYL) – Demokrasi Ortaokulu (LYL/DO) turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.