Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü altyapısından yetişen ve Kıbrıs futbolunun efsane isimlerinden Mehmet Maraba’nın oğlu olan Hüseyin Ege Maraba, futboldaki başarısıyla hem İskele’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gururu oldu.

2009 doğumlu genç yetenek, 1 yıl önce Türkiye'nin altyapısıyla ünlü kulüplerinden Altınordu’nun pilot takımı Küçükadaspor’a transfer oldu. Kısa sürede takıma uyum sağlayan ve performansıyla öne çıkan Maraba, TFF U16 Ligi’nde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Oynanan karşılaşmalar sonucunda takımı, TFF U16 Ligi’nde son 4 takım arasına kalmayı başardı. Şimdi gözler, Perşembe günü başlayacak olan yarı final ve ardından oynanacak final maçlarında. Hüseyin Ege Maraba ve arkadaşları, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Aldığı eğitim, disiplini ve yeteneğiyle gelecek vadeden Maraba, ailesi başta olmak üzere, İskele halkı ve KKTC spor kamuoyunun göğsünü kabarttı.