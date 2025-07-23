Limasol’un “Malya” (Bağlarbaşı) köyünde öğle saatlerinde başlayan yangın dağlık bölgedeki köylere hızla yayılıyor.

Philenews ve diğer internet gazetelerine göre, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan yangın, Vuni ve Potami’ye doğru ilerliyor. Yangın tehdidi altında olan köyler boşaltıldı.

Alarma giren İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri köy sakinlerini tahliye etmek için zamanla yarışıyor.

Bağlarbaşı, Omodo, Vasa köyleri arasında devam eden ve Vuni istikametine yönelen yangının geçtiği yerleri küle çevirdiği, birçok ev ve aracın hasar gördüğü belirtilirken; yangına yer ekipleri dışında 8 hava imkanıyla müdahale edilmeye çalışıldığı kaydedildi.