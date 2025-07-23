HASDER 16. Lefkoşa Gençlik Günleri Zahra Sokak'ta, yarın akşam saat 20.00’de “Müzik ve Dans Gecesi”yle başlıyor.

Geceye HASDER ve Güney Kıbrıs'tan PAOK halk dansları ekipleri katılacak. Halk dansları gösterilerinden sonra gençlerin oluşturduğu Melatonin, Alasya ve Altüst müzik grupları sahne alacak.

HASDER Gençlik Kulübü Uluslararası Gençlik Günü’nü, AB Bilgi Merkezi iş birliğinde 16. Lefkoşa Gençlik Günleri etkinlikleriyle kutluyor.

BM tarafından belirlenen bu yılın Gençlik Günü teması: “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Gençlerin Güçlendirilmesi” olarak açıklandı.

HASDER’den yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Uluslararası Gençlik Günü teması olarak belirlenen bu konu; gençlerin sadece geleceğin liderleri değil, aynı zamanda bugünün değişim yaratıcıları olduğu fikrini ön plana çıkarıyor. Daha sürdürülebilir, eşitlikçi ve yenilikçi bir dünya kurmak için gençlerin fikir, katılım ve liderliklerinin önemine dikkat çekiliyor.

28-29-30 Temmuz tarihlerinde “Gençler İçin Yapay Zeka ve Dijital Beceriler Atölyesi” yapılacak. AB Bilgi Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleşecek atölye çalışmalarından gençler ücretsiz yararlanabilecek.

6 Ağustos, saat 20.00’de AB Bigi Merkezi bahçesinde açık hava “Sinema Gösterisi ve Söyleşi” yer alacak. Bu yıl gösterilecek filmin adı “Smuggling Hendrix.” "İkiye bölünmüş" Kıbrıs’ta sınırdan geçen bir köpeğin hikayesini anlatan filmin gösterimi sonunda, yönetmen ve bazı oyuncularla küçük bir söyleşi de gerçekleştirilecek.