19 Ekim 2025 saat 22.30 sıralarında Mallıdağ, Çaltınoğlu Sokak’taki bir ikametin garajında, bırakılan sönmemiş kömür közlerinden kaynaklanan yangın çıktı. Yangın sonucu garaj içindeki 2 adet alüminyum pencere ile 2 adet boş mutfak tüpü yanarken, duvarlar yoğun duman ve is nedeniyle zarar gördü. İtfaiye kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.