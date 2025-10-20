19 Ekim 2025 saat 12.20 civarında Haspolat Sanayi Bölgesi’nde Yusuf Çocuk Lastikçi Ltd. arkasındaki bir şirkete ait arazi içinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmesine rağmen; yaklaşık yedi dönümlük alandaki kuru ot ve molozlar, 4 adet plastik su deposu, çeşitli tahtalar, 3 kamyon lastiği, 4 sokak lambası ve 15 metre uzunluğundaki sulama boruları yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi; soruşturma devam ediyor.