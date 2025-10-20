Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda araç yangını
19 Ekim 2025 saat 12.20 civarında Haspolat Sanayi Bölgesi’nde Yusuf Çocuk Lastikçi Ltd. arkasındaki bir şirkete ait arazi içinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmesine rağmen; yaklaşık yedi dönümlük alandaki kuru ot ve molozlar, 4 adet plastik su deposu, çeşitli tahtalar, 3 kamyon lastiği, 4 sokak lambası ve 15 metre uzunluğundaki sulama boruları yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi; soruşturma devam ediyor.