20 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla cumartesi 06.30-07.15 saatleri arasında Glapsides Plajı’ndan başlayarak DAÜ Beach Club yönüne doğru yapılacak kıyı temizliğine Gazimağusa Belediyesi de lojistik destek verecek.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ yaptığı yazılı açıklamada, 20 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’nün dünyanın çeşitli sahillerinde artan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla başlatıldığını kaydetti.

Nüfus artışı ve doğaya uyumlu olmayan insan yaşam şeklinin gezegende ciddi düzeyde kirliliğe yol açan ana faktörlerden sadece ikisi olduğunu belirten Şentuğ, “Okyanusun her milinde, söz konusu mesafede en az 46 bin parça plastik atık yüzmektedir.” dedi.

Şentuğ, plastiğin uzun süre ayrışmadığını ve yalnızca parçalandığını da anımsatarak, bu nedenle yiyecek ve sularda çok küçük plastik parçacıkları ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

Bu eğilimlerin devam etmesi durumunda çevre için feci sonuçlarla karşılaşılacağını ifade eden Şentuğ, herkesi cumartesi günü yapılacak kıyı temizliğine davet etti.