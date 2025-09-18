Sn. Ünal Üstel, son 30 yılda yapılmayanı 3 yıl içinde sizin hükümetinizin yaptığını ifade ettiniz. Unutmayın ki bu 30 yıllık süreçte siz de hükümetler içinde yer alan bakanlardandınız…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, deneyimli bir bakan olarak ‘Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörüdür. KKTC’nin değil’ sözünü siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiler ekim sezonu için hazırlıklara başlamaya çalışıyor. Acaba kuraklık ödemeleri konusunda bir çalışma var mı? Bu arada tohumluk konusunda çiftçileri sıkıntı basmış…

Sn. Günay Çerkez, Polis Yardımlaşma Kooperatifi’nin yeni dönem başkanlık göreviniz hayırlısı olsun. Emeklilik günlerinizde de kendinize uğraş bulmanız çok güzel…

Sn. Betül Karayel, fanatik bir Fenerbahçeli olarak, Benfica formasıyla size gol atarak şampiyonlar liginden elenmeniz sonrasında Kerem’i transfer etmeniz yetmezmiş gibi, Mourinho’nun Benfica’nın hocası olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. İlker Edip, Belediye başkanlığınız döneminde olduğu gibi sivil hayatta da yardımlarınıza devam ediyormuşsunuz. Aldığımız haberlere göre Beyarmudu İlkokulu öğrencilerine okul çantası hediye etmişsiniz. Umarız bu hareketiniz başkalarına da örnek olur…