Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Genel Sekreter Enver Baturalp ve Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik’in yanı sıra kulüp temsilcileri katıldı. Çeyrek final mücadelesinde ilk maçlar 11 Mart 2026 Çarşamba, rövanş maçları ise 1 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak.

ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ PROGRAMI

China Bazaar Gençlik Gücü TSK - Lefke TSK (10 Mart 2026 Salı - Saat 19:00)

Esentepe KKSK - Küçük Kaymaklı TSK (11 Mart 2026 Çarşamba - Saat 14:00)

Karşıyaka SK - Mormenekşe GBSK (11 Mart 2026 Çarşamba - Saat 14:00)

Mağusa Türk Gücü - Cihangir GSK (11 Mart 2026 Çarşamba - Saat 19:00)

Bu program kapsamında AKSA Süper Lig'de 21.haftada oynanacak olan Doğan Türk Birliği - Lefke TSK karşılaşması 06.03.2026 Cuma günü saat 19.00'a alınmıştır.