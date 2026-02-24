Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının yankıları sürüyor. Son dakika golüyle 3 puandan olan sarı-lacivertlilerde karşılaşma sonrası sakatlık şoku yaşanıyor...

Sakatlanan 4 ismin son durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

Çağlar Söyüncü ile Anderson Talisca'nın 3-4 hafta, Ederson ile Oosterwolde'nin ise 10-14 gün arası formalarından uzak kalacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün @MedicanaSaglik Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda;

•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,

•Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."