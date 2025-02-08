Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Gazimağusa Belediyesi işbirliğiyle, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde,  yarın Bandabulya'da “Mağusa Sulak Alanları Çalıştayı” yapılıyor.

Saat 09.00’da kayıtla başlayacak etkinlikte uzmanlar çeşitli sunumlar yapacak.

Etkinliğe, sivil toplum, turizmci ve eğitimcilerin katılması bekleniyor.

Çalıştay programı şöyle:

“09.00 - 09.15: Kayıt ve Açılış

09.15 - 09.50: Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Mehmet Necdet – Mağusa Sulak Alanlarının Jeolojisi

09.50 - 10.25: Biyolog, Çevre Eğitimi Uzmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz – Önemli Ekolojik Alan Olarak Mağusa Sulak Alanları

10.25 - 11.00: Biyolog, Deniz Bilimleri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek – Mağusa’da Denizel Sulak Alanlar

11.00 - 11.10: Kahve Arası

11.10 - 11.45: Biyolog, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu – Mağusa Sulak Alanlarının Durum Çalışması

Yerel zanaatkarları tanımaya yönelik gezi serisinin ikinci durağı Serdarlı oldu Yerel zanaatkarları tanımaya yönelik gezi serisinin ikinci durağı Serdarlı oldu

11.45 - 12.20: Coğrafyacı, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Altay Fırat – Ormancı ve Coğrafyacı Gözüyle Mağusa Sulak Alanları

12.20 - 12.55: Peyzaj Mimarı, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Gülizar Eroğlu – Mağusa Sulak Alanlarının Doğal ve Kültürel Peyzajları

12.55 - 13.30: Biyolog, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot – Mağusa Sulak Alanlarının Herpetofaunası

13.30 - 14.30: Öğle Arası

14.30 - 15.15: Çalıştay Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması

15.15 - 15.25: Kahve Arası

15.25 - 16.00: Çalıştay Sonuç Bildirgesinin okunması, teşekkür ve kapanış.”

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle 2 Şubat'ta sulak alanlara gezi de düzenlenmişti.