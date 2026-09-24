Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından düzenlenen İtfaiye Haftası etkinlikleri yarın başlayacak.

Etkinliklerin ilk gününde, PGM İtfaiye Müdürlüğü’nde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlenecek. Hafta boyunca ülke genelinde bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim’e kadar sürecek etkinliklerle yangınlara karşı toplumsal bilincin artırılması, olası yangınlarda yapılması gerekenlerin anlatılması ve önleyici tedbirler konusunda halkın bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda tüm ilçelerde stantlar kurularak bilgilendirici broşürler dağıtılacak, reklam panolarında yangınlara karşı uyarıcı görseller sergilenecek.

İlkokul öğrencilerine yönelik yangın eğitimleri düzenlenecek; ağır hasta ve emekli itfaiye personeline ziyaretler gerçekleştirilecek.

İtfaiye Müdürü de hafta boyunca televizyon ve radyo programlarına katılarak yangınlara karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verecek.

Açıklamada ayrıca, artan kan ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek kampanyaya vatandaşların destek vermesi istendi.