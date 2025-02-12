KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği ve Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı Yöneticisi Laika Çakır, Kaleci Antrenörü Emine Özarı ve Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı’ndan bazı sporcuların yer aldığı ziyaret kapsamında Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımı, Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Süper Kupa şampiyonluğu, spor alanındaki güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TAKTİR EDİYORUM

Başkan Uluçay, tüm spor dallarında olduğu gibi kadın futbol takımında da emek veren ve kendini geliştirip başarılı bir futbolcu olma yolunda ilerleyen tüm kadın sporcuları takdir ettiğini ifade edip başarılar diledi.

DESTEK VE KATKILAR ÖNEMLİ

Ziyarette, KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, kazanılan Kadınlar Süper Kupa şampiyonluğu, yanı sıra sportif faaliyetlerle ilgili bilgiler aktardı. Konuşmaların ardından başkan Ahmet Ogan, Akademiye verilen destek ve katkılarından dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a plaket ve forma takdiminde bulundu.