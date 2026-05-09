TC – KKTC Hükümetleri arasında imzalanan iktisadi ve mali iş birliği protokolü, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Protokolde, Türkiye’nin KKTC Hükümetine verdiği ‘eylem planı’ başlıklı ödevlerde; Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesi ve kamu ihalelerindeki denetim mekanizmalarını zayıflatacak yasal değişikliklerin yapılması gibi maddeler yer alıyor.

Protokolün eylem planı bölümünde yer alan “Mağusa yük limanının işletme hakkının devrine yönelik hukuki ve idari altyapı oluşturulacaktır” ve “Yeni bir yük limanı inşasına yönelik çalışmalara başlanacaktır” ifadeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümete limanların devri ve özelleştirilmesi konusunda verdiği ‘ödevi’ net biçimde gözler önüne serdi.

Mağusa Limanı’ndaki özelleştirme süreci, TC Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile TC Ulaştırma Bakanlığı’nın “sorumluluğunda” gerçekleşecek. KKTC Hükümeti’nden ise Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı ‘sorumlu’ olacak. Türkiye’nin verdiği “ödev teslim tarihi” ise Haziran 2026… Protokole göre Hükümet’in, 1 ay içerisinde Mağusa Limanı’nın işletme hakkının devrine yönelik hukuki ve idari altyapı oluşturması gerekiyor.

Öte yandan Mağusa Limanı’nın hizmetleri halihazırda Limanlar Şirketi tarafından yürütülüyor. Şirketin başında ise kayyum olarak atanan Hande Güzoğlu bulunuyor. Böylelikle liman hizmetleri daha önce özelleştirilirken, imzalanan yeni protokolle birlikte limanın tamamen özelleştirilmesi ve devrine yönelik zeminin de hazırlandığı görülüyor. Elde edilen bilgilere göre, Limanlar Şirketi’ne kayyum olarak atanan Hande Güzoğlu’nun uzun süredir limanın diğer alanlarının da özelleştirilmesi ve devrine yönelik çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Bir diğer ödev ise kamu ihalelerindeki denetim mekanizmalarını zayıflatacak yasal değişikliklerin yapılması… Protokole göre, Rekabet Kurulu’nun elindeki “Re’sen işlem başlatma hakkı” elinden alınacak. Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafınca çıkılan ihalelerde, tarafların itirazları üzerine harekete geçerek, ihale sürecini denetleyen Rekabet Kurulu’nun, şikayete konu olmayan ancak usulsüzlük barındırdığı görülen konularda da re’sen harekete geçme yetkisi bulunuyordu. Kurul bu kapsamda hem şikâyet hem de re’sen hareket ederek gerçekleştirdiği araştırmalar neticesinde, MİK’e görüş sunarak, bir ihalenin iptal edilmesini sağlayabiliyor