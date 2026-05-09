Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 49’uncu Dönem Asteğmen ile

Çavuş Celbi, dün Gülseren Kışlası 4. Piyade Alay Komutanlığı’nda ant içti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, ant içme icra edildi.

Celp adına Asteğmen Özler Şençağlı’nın konuşmasının ardından yaş kütüklerine dönem plaketleri çakıldı.

Dönem birincileri ile atış ve eğitimde başarılı olanlara ödülleri verildi.

4. Piyade Alay Komutanı Kurmay Albay Mahmut Gergin’in konuşmasıyla devam eden tören, Mücahitler Marşı’nın okunması, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları’nın gösterisi ve tören geçişiyle tamamlandı.

Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin, KKTC’nin varlığını ve bütünlüğünü devam ettirmesi ve Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içerisinde özgür ve egemen olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasın katılan genç Mücahitlerin ant içtiklerini söyledi.

Ant içme töreninin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu söyleyen Gergin, “Ant içme Türk gencinin özünde var olan görev bağlılık, kanun nizam örf ve adetlere uyma ile vatan için gerektiğinde ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ inancının sesli ifadesidir.” dedi.

Mücahitlere seslen Gergin, “Askerlik hizmetiniz boyunca Atatürkçü düşünce sistemine bağlı, attığını vuran ve her an muharebeye hazır, yüksek fizik ve moral gücüne sahip Kıbrıs Türkü’nün milli varoluş davasını özümsemiş birer asker olmak en temel düşünceniz olacaktır.” ifadelerini kulandı.

Asteğmen Özler Şençağlı da askerlik hizmetinin kutsal bir görev olduğunu ev ancak üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük ve mutlak itaatle yerine getirilebileceğini kaydetti. Şençağlı, devraldıkları nöbette, çağdaş KKTC’nin bağımsızlığının “yılmaz bekçileri” olduklarını kaydetti.