Yarın Anneler Günü... Bizlere hayat veren, hayata dair her şeyi öğreten fedakar varlıklarımız annelerimiz... Her gün elleri öpülesi annelerimizi bu özel günde de unutmayalım, hayatta olmayanları analım
Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı birçok ülkede olduğu gibi KKTC’de de Anneler Günü olarak kutlanıyor.
Yarın Anneler Günü kutlanacak. Bu özel günde, anneler ziyaret edilip verilecek hediyelerle, çiçeklerle mutlu edilecek. Hayatta olmayan anneler ise mezarları ziyaret edilerek hatırlanacak.
Annelerine hediye almak isteyenlerin gittiği konfeksiyon, ayakkabı, hediyelik eşya ve çiçek satılan yerlerde hareketlilik yaşanıyor.
1908’DEN BERİ…
Dünyanın en önemli varlığı olarak nitelenen annelere özel bu günün kökeni 1908 yılına uzanıyor.
Bugünkü anlamıyla ilk Anneler Günü töreni, 1908 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde düzenlendi. Anna Jarvis isimli bir kadın, 1908 yılında, vefat eden annesi onurlandırmak için bir anma töreni düzenledi ve ardından mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü ilan edilmesi için bir kampanya başlattı.
1914 yılında ABD Başkanı Woodraw Wilson'ın yayınladığı kararnameyle mayıs ayının ikinci pazarı ABD'de Anneler Günü ve resmi tatil ilan edildi. Daha sonra dünyadaki birçok ülke bu tarihi Anneler Günü olarak kutlamaya başladı.
Türkiye’de ise Anneler Günü’nün mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmasına 1955 yılında başlandı.
Anneleri onurlandırmak ve anmak amacıyla kutlanan Anneler Günü için İngiltere gibi bazı ülkelerde ise belirlenen başka tarihler bulunuyor.