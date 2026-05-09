Ekonomiyi borçla çevirmeye çalışan hükümet önceki gün 23’üncü borçlanmaya imza attı. 7 Mayıs tarihli borçlanmanın faturası 19,4 milyon dolar; 17,9 milyon euro ve 35,8 milyon sterlin oldu

Maliye Bakanlığı, 2026 yılında ardı ardına aldığı iç borçlara önceki gün 4 milyar 057 milyon 672 bin liralık bir miktar daha ekledi. KKTC Merkez Bankası üzerinden çıkılan üç ayrı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS/Hazine bonosu ihracı) ihalesinde ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden yüklü miktarda borç alındı. Döviz cinsinden sağlanan borçlanmanın Türk Lirası karşılığının 4 milyar lirayı geçtiği hesaplandı. Yabancı para cinsinden alınan borçlar kur riskinden dolayı SWAP işlemiyle Türk Lirası’na dönüştürülüyor.

Yeni ihalelerle birlikte, Merkez Bankası’nın 9 Ocak-7 Mayıs arasındaki sürede Maliye için açtığı iç borç ihalesi sayısı 23’e çıkarken, alınan iç borç toplamı 29 milyar 640,1 milyon lirayı aştı. Bakanlar Kurulu önce 7 Ocak’ta, ardından 22 Nisan’da “Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesine olanak sağlamak amacıyla, 6’şar milyar TL borçlanma kararı” almış, toplam 12 milyarlık borçlar için de Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı.