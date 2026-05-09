Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü, Cenevre Başkonsolosluğunca düzenlenen konferansta "Kıbrıs" meselesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Konferansın açılışında konuşan Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere, Kıbrıs meselesinin Türk milleti için milli bir dava olduğunu belirtti.

Güldere, katılımcıların konferans sonrasında Kıbrıs meselesine dair birçok detaya vakıf olacağını söyleyerek, Köprülü'nün Kıbrıs konusunu anlatacak en önemli isimlerden biri olduğunu da söyledi.

-Köprülü

KKTC Cenevre Temsilcisi Köprülü ise kapsamlı bir sunum yaparak, Kıbrıs Adası'nın tarihi önemine işaret etti ve Kıbrıs Türkünün Ada'nın uzun yıllara dayanan geçmişi olduğunu aktardı.

Uzun yıllar Osmanlı'nın hükmettiği Ada'nın 1878'de İngiltere'ye kiralandığını hatırlatan Köprülü, Ada'nın daha sonra İngilizler tarafından ilhak edildiğini, 1960'ta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğünde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulduğunu anımsattı.

Köprülü, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1963'te Kıbrıslı Rumların, Türkleri devlet kurumlarından dışlaması ve Kıbrıs Türkünü yok etmek amacıyla silahlı saldırılar başlatması sonucu bozulduğunun altını çizerek, "Kıbrıs Türkleri 1963'ten 1974'e kadar Rumların acımasız saldırılarına maruz kaldı. Birçok Kıbrıs Türkü katledildi, evlerini terk etmek zorunda kaldı ve insanlık dışı koşullarda yaşamak zorunda kaldı. Türkiye'nin 1974'te garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türkünü kurtarmak amacıyla gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile bu zulüm son buldu." dedi.

Harekat sonrasında Kıbrıs'a barışın hakim olduğuna işaret eden Köprülü, uzun yıllar federasyon temelinde yapılan müzakerelerin Rum kesiminin uzlaşmaz tavrı nedeniyle başarıya ulaşamadığını söyledi.

Köprülü, son olarak 2017 yılında İsviçre'nin Crans Montana kasabasında yapılan müzakerelerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin devam eden uzlaşmaz tavrı yüzünden çöktüğünü anlattı.

Daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "yeni fikirlerle" gelme çağrısında bulunduğunu hatırlatan Köprülü, anavatan Türkiye'nin de desteğiyle Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir anlaşma önerisi ortaya koyduğunu, Kıbrıs Rum kesiminin buna yanıt vermeyerek, maksimalist ve vadesi dolmuş taleplerini sürdürdüğünü kaydetti.

- "Kıbrıs Türk halkı her zaman Türkiye'nin sonsuz desteğiyle bugünlere geldi"

Mevcut durumda resmi müzakerelere başlamak için taraflar arasında ortak zeminin bulunmadığının altını çizen Köprülü, Kıbrıs Rum tarafının Ada'da bir anlaşmaya niyeti olmadığını ifade etti.

Köprülü, "Kıbrıs Türk halkı her zaman Türkiye'nin sonsuz desteğiyle bugünlere geldi." dedi.

Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının, KKTC'ye yönelik haksız ambargoların son bulması ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Köprülü, Kıbrıs Türklerinin anavatan Türkiye'nin de desteğiyle hak ettiği yerlere geleceğinden şüphe duymadıklarına değindi.

Köprülü, 2004’te yapılan Annan Planı referandumunda da Kıbrıs Rum tarafının çözüm planını büyük çoğunlukla reddettiğini detaylarıyla anlattı.

Konferansa, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Hakan Çakıl ve Cenevre'deki Türk toplumundan davetliler katıldı.