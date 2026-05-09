Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi üyesi üniversitelerin katılımıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen “Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları” (USARGames 2026) başladı.

KKTC ve Türkiye’den toplam 22 üniversitenin katıldığı organizasyon, dört gün sürecek yarışmaların ardından pazartesi günü düzenlenecek kapanış ve ödül töreniyle tamamlanacak.

Yarışmaya katılan ekipler; engel geçme, ahşap köprü kurma, havai hatla kurtarma, beton kütle sürükleme, kütle altı yaralı kurtarma, ilk yardım, enkaza müdahale ve temiz çalışma etaplarında mücadele edecek.

Afet senaryoları doğrultusunda gerçekleştirilecek etaplarda, afetzedelere en kısa sürede ulaşılması, doğru müdahale yöntemlerinin uygulanması, temel ilk yardımın yapılması ve güvenli tahliye süreçlerinin sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan, Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nın açılış seremonisi önceki akşam Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda gerçekleştirildi.

Organizasyon meşalesinin de yakıldığı seremonide konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, gençlerin arama-kurtarma faaliyetlerine olan ilgisinin her geçen gün artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İklim değişikliğine bağlı afetlerin artışı ile bölgedeki deprem riski nedeniyle afet yönetiminin öneminin ön plana çıktığını kaydeden Balaban, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın paydaşlarla birlikte bilgi, tecrübe ve kapasite artırımı çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Balaban, afet yönetimi alanına toplumun farklı kesimlerinin de katılmasının önemine işaret ederek, ilkokul çağındaki çocuklardan başlayarak üniversite gençliğini de kapsayan toplumsal bir güç oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturulmasının yaşanabilecek olumsuzlukların en az zararla atlatılmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Balaban, yetişmiş insan gücünün artmasının özellikle müdahale aşamasında önemli güç kazandıracağını söyledi.

Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Başkanı Musa Oytun da konuşmasında, geçen yıl 14 üniversitenin katıldığı organizasyonda bu yıl 22 üniversitenin yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.